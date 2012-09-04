Яценюк: этот парламент умер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на брифинге в Верховной Раде.

«Мы идем на округа и идем к людям», - заметил он.

По словам А.Яценюка, вместе с тем ряд оппозиционных депутатов останутся в парламенте, чтобы «фиксировать нарушения действующего законодательства при принятии законов».

А.Яценюк подчеркнул, что сегодняшнее «открытие сессии Верховной Рады является ярким свидетельством того, что Президент Янукович и его так называемое провластное большинство не имеют никакого понятия, что делать с этим парламентом».

При этом он добавил, что Верховная Рада в течение последнего года «поддерживается на аппарате искусственного дыхания и наркотической зависимости от Януковича, а именно – из-за денег и из-за страха».

По его словам, тот факт, что парламентское большинство даже не смогло определиться с повесткой дня работы ВР на сегодня и на завтра, а также «побоялось предоставить слово оппозиционным депутатам», является свидетельством того, что «этот парламент умер».

«Сегодня было открытие похорон действующей Верховной Рады Украины», - заявил А.Яценюк.