Печать бюллетеней будут контролировать три депутата

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

В частности, в состав контрольной комиссии включен Юрий Мирошниченко (народный депутат от Партии регионов), Виктор Уколов (фракция «БЮТ-Батькивщина») и Юрий Онищенко (фракция НУ-НС).

Состав контрольной комиссии был сформирован на основании соответствующих представлений фракций Верховной Рады.

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Комиссия создана для контроля над соблюдением требований во время изготовления избирательных бюллетеней, в частности, в части уничтожения печатных форм, технических отходов и полиграфического брака.

Кроме того, ЦИК утвердил порядок направления в Центризбирком представляющих публичный интерес постановлений окружных избирательных комиссий для обнародования.