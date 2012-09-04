Печать бюллетеней будут контролировать три депутата
Центральная избирательная комиссия образовала комиссию по контролю над изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.
В частности, в состав контрольной комиссии включен Юрий Мирошниченко (народный депутат от Партии регионов), Виктор Уколов (фракция «БЮТ-Батькивщина») и Юрий Онищенко (фракция НУ-НС).
Состав контрольной комиссии был сформирован на основании соответствующих представлений фракций Верховной Рады.
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Комиссия создана для контроля над соблюдением требований во время изготовления избирательных бюллетеней, в частности, в части уничтожения печатных форм, технических отходов и полиграфического брака.
Кроме того, ЦИК утвердил порядок направления в Центризбирком представляющих публичный интерес постановлений окружных избирательных комиссий для обнародования.