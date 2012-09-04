На заводе запретили вход агитаторам

Как сообщил сегодня УНИАН помощник председателя правления завода Роман Лябига, такое решение было принято "с целью эффективного использования рабочего времени и своевременного и бесперебойного изготовления продукции".

„В свое время мы встретились с острым непониманием со стороны депутатов городского совета, когда было принято незаконное решение о повышении арендной платы за землю в несколько раз посреди бюджетного года, что фактически, поставило завод на грань выживания. Многочисленные обращения не давали никакого результата, потому что никто из них и не пытался ничего решить посреди каденции. Так зачем мы будем помогать тем, кто для нас ничего не делает?” – возмущаются на заводе.

По теме: Налоговая проверит законность работы агитаторов на парламентских выборах

В пресс-службе завода заявляют: „Мы надеемся, что кандидаты и представители политических партий с пониманием отнесутся к такому решению, и будут проводить агитационную работу вне территории завода и в нерабочее время”.