В «Нашей Украине» возмущены заявлением о том, что сидеть за газ должен Ющенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

Пресс-секретарь В.Ющенко Ирина Ванникова напомнила, как в 2010 году А.Гриценко называл Ю.Тимошенко и Виктора Януковича «хищниками по натуре». А.Гриценко тогда заявлял, что он лично не может поддержать ни одного из них, поскольку ни один из них не будет выполнять собственные популистские обещания и не изменит ситуацию в стране к лучшему.

«Теперь министр обороны по квоте Президента Виктора Ющенко в характерных драматичных высказываниях предлагает возложить именно на Ющенко ответственность за газовые контракты 2009 года, подписанные Юлией Тимошенко», - отметила пресс-секретарь В.Ющенко.

Она считает, что оппозиция на самом деле работает на интересы Кремля, и поэтому стоит помнить, что среди украинских политиков только В.Ющенко – единственный неподконтрольный Кремлю.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября А.Гриценко в эфире телеканала ТВі заявил, что отбывать наказание в тюрьме за высокую цену на газ должен третий президент Украины Виктор Ющенко, а не экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Контракты 2006 года, когда в Украину запустили РосУкрЭнерго, это было предательство. В 2009 году - тоже. В 2010 году, «Харьковские соглашения» - тоже предательство», - сказал А.Гриценко.

Политик считает, что ни один из газовых контрактов, начиная с 2006 года, не отвечает интересам Украины.

При этом он подчеркивает, что за высокую цену на газ, подписанную в 2009 году, должен отвечать экс-президент В.Ющенко.