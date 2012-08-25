Ющенко: Янукович и Тимошенко не заинтересованы в демократии и реформах в Украине

Об этом бывший Президент Украины Виктор Ющенко написал в своей статье для The Wall Street Journal, сообщает Радио «Свобода».

При этом он заявляет, что Украина, как и раньше, заинтересована в тесном сотрудничестве с Евросоюзом – несмотря на политическую атмосферу в стране.

«Евросоюз все больше рассматривает свои отношения с Украиной сквозь призму конфликта между Президентом В.Януковичем и бывшим премьером Ю.Тимошенко. Не удивительно, что лидеры ЕС считают дело против Ю.Тимошенко политически мотивированным – учитывая то, как проходил процесс. Однако они ошибаются, если считают, что это дело не имело под собой основания, и что ей не за что отвечать», - пишет В. Ющенко.

«Брюссель также не понимает, что и В.Янукович, и Ю.Тимошенко – «из одной ткани»: ни один из них не имеет искреннего интереса к развитию демократии и реформ», – считает В.Ющенко.

По его мнению, ошибка Евросоюза заключается в том, что он «игнорирует более широкую картину». «Для 46 миллионов украинцев выгоды от партнерства с Евросоюзом значительно важнее, чем конфликт между этими двумя людьми», – отметил экс-президент.