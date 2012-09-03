Третьяков предлагает мораторий на принятие новых экономических законов

Оппозиционный депутат Александр Третьяков намерен внести на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью раз в год, сообщает ТСН.

По словам депутата, его инициатива вызвана тем, что малый и средний бизнес, который служит основой экономики страны, уже на грани паралича через постоянные изменения в законодательстве. "Не ожидая нового созыва, уже на нынешний сентябрьской сессии я внесу на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью хотя бы раз в год, - сообщил Третьяков. - Такое вето даст людям, которые занимаются бизнесом, возможность хотя бы на год просчитывать свои перспективы".

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения в 218-м мажоритарном округе Киева, которая объединяет части Святошинского и Деснянского районов.