Третьяков предлагает мораторий на принятие новых экономических законов
Нардеп предлагает предоставить бизнесменам возможность хотя бы на год просчитывать свои перспективы.
Оппозиционный депутат Александр Третьяков намерен внести на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью раз в год, сообщает ТСН.
По словам депутата, его инициатива вызвана тем, что малый и средний бизнес, который служит основой экономики страны, уже на грани паралича через постоянные изменения в законодательстве. "Не ожидая нового созыва, уже на нынешний сентябрьской сессии я внесу на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью хотя бы раз в год, - сообщил Третьяков. - Такое вето даст людям, которые занимаются бизнесом, возможность хотя бы на год просчитывать свои перспективы".
Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения в 218-м мажоритарном округе Киева, которая объединяет части Святошинского и Деснянского районов.