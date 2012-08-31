Тимошенко подала жалобу на тюремщиков

"Уже подготовлена и Юлия Тимошенко подписала жалобу на имя прокурора Харьковской области Тюрина, на имя руководителя Качановской колонии Первушкина. Также мы проинформировали об этих событиях господина Садовского (судья Киевского районного суда Харькова, председательствует по делу о ЕЭСУ), чтобы он потом не рассказывал, что у нас были возможности готовиться к судебным заседаниям надлежащим образом и нам никто в этом не препятствовал", - сказал защитник экс-премьера Сергей Власенко.

В частности, защитник уточнил, что речь идет о ситуации, возникшей накануне, во время посещения Юлии Тимошенко ее дочерью, которая является ее защитником из круга близких родственников.

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"Произошел беспрецедентный случай. Вчера полностью персонал пенитенциарной службы, охраняющий Юлию Тимошенко, в течение 3,5 часов препятствовал встречи с ее защитником Евгенией Тимошенко. Были нарушены все базовые принципы конфиденциальности проведения встреч. В течение трех часов в комнате для встреч по неизвестным для нас причинам присутствовал представитель пенитенциарной службы, который осуществлял видеофиксацию встречи Юлии Тимошенко с Евгенией Тимошенко", - сообщил он персональному сайту Ю.Тимошенко.

По его словам, тюремщики предложили прекратить общение сразу после того, как Евгения Тимошенко начала согласовывать с Юлией Тимошенко вопросы, связанные с новой жалобой в Европейский суд по правам человека на нарушение права на справедливый суд в так называемом "газовом" деле. "Несмотря на все ссылки на нормы закона, в течение трех часов представители пенитенциарной службы, по сути, осуществляли третирование Юлии Тимошенко и Евгении", - отметил защитник.