Тюремщики говорят, что вели съемку из-за вызывающего поведения дочери Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге перед харьковской больницей, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский сообщил, что съемка длилась на протяжении часа, начиная с 19.00.

По его словам, решение проводить видеосъемку встречи было принято из-за того, что Е.Тимошенко умышленно провоцировала работников пенитенциарной службы.

«Да, мы снимали, потому что до съемки на видео дочь Юлии Владимировны вела себя вызывающе по отношению к нашим сотрудникам. Мы решили снять это на видео», - сказал А.Лапинский.

По его словам, Е.Тимошенко пыталась узнать данные о сотрудниках ГПтСУ, охраняющих Ю.Тимошенко в больнице, и грозилась опубликовать эту информацию в Интернете

«Евгения Тимошенко просила данные сотрудников и угрожала тем, что выйдет и расскажет, как они себя неправильно ведут, и в Интернете появятся их фамилии», - сказал он.

По словам А.Лапинского, после начала съемки «разговор начался не так эмоционально, много вопросов отпало и поведение было совсем другим».

А.Лапинский отметил, что видеозаписи, подтверждающей провокационное поведение Е.Тимошенко, нет.

Впрочем, он отметил, что работники пенитенциарной службы и в дальнейшем будут снимать встречи Ю.Тимошенко с защитниками, если со стороны экс-премьера или ее адвокатов повторятся подобные действия.

«Я заявляю официально, если будут в нашу сторону продолжаться такие ложные выступления, мы и это видео покажем, и будем снимать, когда будут такие моменты, когда на нас просто льется грязь», - подчеркнул А.Лапинский.

По его словам, Е.Тимошенко прибыла к Ю.Тимошенко вчера в 14.00, а в 16.30, в соответствии с графиком, утвержденным главным врачом, у Ю.Тимошенко должны были начаться процедуры.

А.Лапинский отметил, сотрудники ГПтСУ четыре раза заходили и предлагали Ю.Тимошенко прервать встречу и пройти процедуры.

«Юлия Владимировна сорвала эти процедуры, и дочь ушла от нее в 9 часу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сегодня заявил, что после «жесткой дискуссии» экс-премьера с работниками ГПтСУ состояние ее здоровья ухудшилось и она отказалась от лечебных процедур.

По его словам, вчера сотрудники пенитенциарной службы на протяжении 3,5 часов препятствовали встрече экс-премьера с защитником Е.Тимошенко. В частности, как отметил С.Власенко, в комнате для встречи во время общения Ю.Тимошенко с защитником присутствовал работник пенитенциарной службы, который осуществлял видеофиксацию.