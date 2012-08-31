Тюремщики говорят, что вели съемку из-за вызывающего поведения дочери Тимошенко

16:58, 31 августа 2012
Политика
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Работники Государственной пенитенциарной службы Украины утверждают, что вчера проводили видеосъемку части встречи экс-премьер-министра Юлии Тимошенко с ее дочерью и защитником Евгенией Тимошенко из-за вызывающего поведения последней.

Донька екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія відповідає на запитання журналістів біля Харківської лікарні «Укрзалізниці»

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге перед харьковской больницей, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский сообщил, что съемка длилась на протяжении часа, начиная с 19.00.

По его словам, решение проводить видеосъемку встречи было принято из-за того, что Е.Тимошенко умышленно провоцировала работников пенитенциарной службы.

«Да, мы снимали, потому что до съемки на видео дочь Юлии Владимировны вела себя вызывающе по отношению к нашим сотрудникам. Мы решили снять это на видео», - сказал А.Лапинский.

По его словам, Е.Тимошенко пыталась узнать данные о сотрудниках ГПтСУ, охраняющих Ю.Тимошенко в больнице, и грозилась опубликовать эту информацию в Интернете

«Евгения Тимошенко просила данные сотрудников и угрожала тем, что выйдет и расскажет, как они себя неправильно ведут, и в Интернете появятся их фамилии», - сказал он.

По словам А.Лапинского, после начала съемки «разговор начался не так эмоционально, много вопросов отпало и поведение было совсем другим».

А.Лапинский отметил, что видеозаписи, подтверждающей провокационное поведение Е.Тимошенко, нет.

Впрочем, он отметил, что работники пенитенциарной службы и в дальнейшем будут снимать встречи Ю.Тимошенко с защитниками, если со стороны экс-премьера или ее адвокатов повторятся подобные действия.

«Я заявляю официально, если будут в нашу сторону продолжаться такие ложные выступления, мы и это видео покажем, и будем снимать, когда будут такие моменты, когда на нас просто льется грязь», - подчеркнул А.Лапинский.

По его словам, Е.Тимошенко прибыла к Ю.Тимошенко вчера в 14.00, а в 16.30, в соответствии с графиком, утвержденным главным врачом, у Ю.Тимошенко должны были начаться процедуры.

А.Лапинский отметил, сотрудники ГПтСУ четыре раза заходили и предлагали Ю.Тимошенко прервать встречу и пройти процедуры.

«Юлия Владимировна сорвала эти процедуры, и дочь ушла от нее в 9 часу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сегодня заявил, что после «жесткой дискуссии» экс-премьера с работниками ГПтСУ состояние ее здоровья ухудшилось и она отказалась от лечебных процедур.

По его словам, вчера сотрудники пенитенциарной службы на протяжении 3,5 часов препятствовали встрече экс-премьера с защитником Е.Тимошенко. В частности, как отметил С.Власенко, в комнате для встречи во время общения Ю.Тимошенко с защитником присутствовал работник пенитенциарной службы, который осуществлял видеофиксацию.

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