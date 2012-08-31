ЦИК хочет в сентябре подучить членов окружкомов

20:01, 31 августа 2012
Политика
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ЦИК планирует в середине сентября провести обучение руководителей окружных избиркомов

ЦИК подучит членов ОИК

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения обучения председателей, заместителей председателей и секретарей окружных избирательных комиссий.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В секретариате ЦИК сообщили, что первый семинар для руководства окружных избиркомов планируется провести в середине сентября, а позже соответствующие семинары-обучения будут организованы для бухгалтеров и системных администраторов окружных избирательных комиссий.

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