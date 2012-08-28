В ЦИК взялись за голову, увидев составы окружкомов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК.

«Что касается качественного состава комиссий, я, честно говоря, хотел бы желать намного лучшего качественного состава, хотя бы потому, что в состав окружных избирательных комиссий включаются люди, которые не то что не имеют опыта работы в избирательной комиссии, но, я бы сказал, надлежащего жизненного опыта», - заметил А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК напомнил, что 1 января 2013 года вступает в силу законодательная норма, в соответствии с которой все претенденты на работу в избирательных комиссиях должны пройти соответствующую квалификационную подготовку.

«То, что есть такой некачественный состав окружных избирательный комиссий, ни в коей мере не свидетельствует о том, что Украине нужно отказываться от политического представительства в составе окружных и участковых избирательных комиссий. Вопрос решен. Со следующего года запускается и идет полным ходом подготовка членов избирательных комиссий, их обучение, необходимая сертификация с тем, чтобы люди действительно могли четко понимать, где они работают, какой объем их ответственности», - объяснил А.Магера.