Машину кандидата в нардепы от КПУ забросали кирпичами

Сам Ю.Хохлов рассказал УНИАН, что его автомобиль был забросан кирпичами в ночь на 30 августа. Машина в это время была пустой.

«Все произошло поздно вечером, и явно было спланировано заранее. Об этом можно судить хотя бы по тому, что новенькие кирпичи молодые люди принесли с собой, так как поблизости нет ни одной стройки, где их можно было бы взять. Они разбили окна и, когда убегали, были замечены местными жителями», – прокомментировал происшествие Ю.Хохлов.

Кандидат предполагает, что разбивших его машину было как минимум двое.

«Мы проанализировали ситуацию и попытались понять, кто и почему бросал камни? Выяснилось, что представители кандидата в народные депутаты Юлия Иоффе днем ранее выказывали недовольство тем, что на встрече с их кандидатом избиратели не просто негативно высказывались в адрес регионала, а подходили и консультировались по различным вопросам с коммунистами», – добавил Ю.Хохлов.

Он также отметил, что 30 августа по данному факту обратился с соответствующим заявлением в Рубежанский городской отдел милиции и правоохранители его заявление приняли.