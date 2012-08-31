В Николаеве суд оправдал языковых активистов

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель НГО ВО «Свобода» Игорь Деревянко, Центральный районный суд г. Николаева 30 августа вынес оправдательное решение в отношении членов Николаевской городской организации ВО «Свобода» Владимира Губского и Владимира Заикина, задержанных во время пикета.

Согласно его информации, дело было закрыто ввиду того, что судья не увидел в действиях задержанных состава правонарушений, предусмотренных статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство) - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

По словам И.Деревянко, двоих из четверых задержанных отпустили в день задержания – 21 августа, так как, согласно милицейским протоколам, не было оснований их задерживать. Еще двоим – В.Губскому и В.Заикину были вручены повестки на заседание суда 30 августа.

Однако, как сообщает председатель НГО ВО «Свобода», на заседании до рассмотрения дела по сути не дошло, поскольку действия задержанных никак не совпадали с теми нарушениями, которые предусматривает статья 173.

И.Деревянко также сообщил, что "одновременно со "свободовцами" были задержаны еще четверо "гопников". В Центральном райотделе милиции они находились рядом с нашими ребятами и оказывали на них давление. Потом наших увезли в суд, а те исчезли из райотдела".

"Суд не подтвердил, что свободовцы – провокаторы", - подчеркнул И.Деревянко.

Как сообщал УНИАН, 21 августа, Николаевский городской совет на 19-й очередной сессии принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Перед заседанием возле здания горисполкома проходили два пикета – в защиту украинского языка и в защиту русского языка. Первый пикет был организован городской организацией ВО «Свобода», представителями ВО «Батькивщина» и УНП. Второй пикет организован «Русским блоком» и Партией регионов. В 9 часов 15 минут, возле второго пикета появились крепкие молодые люди и начали высказывать угрозы и ругательства в адрес «свободовцев». Затем в ряды «свободовцев» полетела дымовая шашка. В ответ на возмущения с их стороны, милиция оттеснила около 5 человек из оппозиции и увела в здание горисполкома. Агрессивных молодчиков милиция попросила отойти в сторону, никого из них не задержав.

В результате милицией были задержаны четверо «свободовцев». В тот же день их отпустили, вручив повестки для явки в Центральный районный суд г. Николаева на следующее заседание.