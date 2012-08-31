Соратники считают, что Луценко этапировали незаконно
По словам Арьева, этапирование Луценко в колонию состоялось с нарушением процедуры.
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко этапирован из Киевского СИЗО в Менскую колонию незаконно.
Об этом «Комментариям» заявил народный депутат от фракции «НУНС», член «Народной самообороны» Владимир Арьев.
По его словам, этапирование Луценко в колонию состоялось с нарушением процедуры, «поскольку подана апелляция на приговор Печерского суда».
Также Арьев отметил, что власть захотела перевести Луценко накануне выборов, чтобы «во время избирательной кампании его не было в Киеве, и чтобы затруднить доступ к Луценко, в том числе и его адвокатам».
«Это было ожидаемое решение в целом», - сказал Арьев, добавив, что экс-министра собирались этапировать до конца лета.
Напомним, сегодня рано утром Юрия Луценко вывезли из Лукьяновского СИЗО.
Вчера Государственная пенитенциарная служба распространила сообщение, что Луценко будет этапирован в Менскую колонию №91 для отбывания наказания.