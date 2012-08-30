Суд отклонил иск "Нашей Украины"

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного административного суда сегодня.

В частности, суд отклонил иск политической партии «Наша Украина» относительно отмены положения постановления Центральной избирательной комиссии № 604, которым утвержден поданный фракцией НУ-НС список кандидатур в окружные избирательные комиссии, составленный без учета квоты «Нашей Украины». Нашеукраинцы в своих исковых требованиях отмечали, что с партией, которая является субъектом фракции и политической силой, на основе которой эта фракция образовывалась, не согласовали кандидатуры в состав ОИК от фракции и не учли предложения партии.

Представители «Нашей Украины» Юрий Зиневич и Владимир Шпакович в своих выступлениях отмечали, что постановление ЦИК является неправомерным и принятым с нарушениями Конституции и законов из-за порядка представления кандидатур от фракции НУ-НС.

Они обращали внимание на то, что представление кандидатур от НУ-НС было сделано на основании решения президиума фракции НУ-НС, большинство членов которой баллотируются в следующий парламент по списку ВО "Батькивщина", как и сам руководитель фракции Николай Мартыненко. Они зачитали списки людей, включенных в ОВИ по представлению фракции НУ-НС, отмечая, что большинство относится к партиям "Батькивщина" и "Фронт Змін".

В.Шпакович отметил, что такая ситуация привела к тому, что в ОИК есть по два представителя одной политической силы, а кое-где они занимают руководящие должности в комиссии.

В своем исковом заявлении они отмечали, что 21 августа в адрес Н.Мартыненко было направлено письмо от партии «Наша Украина» с просьбой учесть ее квоту при формировании списка кандидатур в состав окружных избиркомов. При этом «Наша Украина» ссылалась на положения соглашения об образовании избирательного блока от 2 августа 2007 года. Ответа на письмо от Н.Мартыненко не последовало.

«Наша Украина» считает, что при представлении в ЦИК списка кандидатур в состав ОИК от блока НУ-НС были допущены нарушения, которые привели к принятию постановления ЦИК вопреки требованиям ч. 2 ст. 3 Закона «О Центральной избирательной комиссии», ч. 4 ст. 3, ч. 2 ст. 27, п. 4 заключительных и переходных положений Закона "О выборах народных депутатов Украины".

Представители партии "Наша Украины" заявили, что будут обжаловать сегодняшнее решение.