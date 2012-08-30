Оппозиция требует освободить арестованного языкового активиста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Объединенная оппозиция выражает свое возмущение “варварским решением еще одного карманного, парализованного страхом перед Администрацией Президента судьи Голосеевского суда, который сегодня вынес решение бросить за решетку участника акций протеста против языкового законопроекта Колесниченко-Кивалова Виталия Грузинова”.

По сообщению, В.Грузинов был арестован сегодня прямо в суде после того, как ему было предъявлено обвинение в оказании сопротивления работникам милиции во время языковых протестов. После ареста его отвезли в Киевский СИЗО № 12.

«Активиста Налогового майдана цинично приравняли к опасному преступнику, поскольку во время протеста против антиукраинского языкового закона Партии регионов он сорвал со спецназначенца шлем», - говорится в заявлении Объединенной оппозиции.

При этом судья, которая принимала постановление об аресте, проигнорировала просьбу В.Грузинова отсрочить время исполнения приговора суда на несколько дней ввиду того, что он самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка, который 1 сентября должен идти в первый класс.

«Режим Януковича лишил ребенка родного отца, бросив его в тюрьму без каких-либо на то причин. Но всем судьям, которые сегодня через свои незаконные решения выслуживаются перед преступной властью, рано или поздно придется понести ответственность. В том числе и за цинизм по отношению к В.Грузинову и его ребенку», - отмечают в Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Мы требуем немедленно отменить абсурдное судебное решение в отношении В.Грузинова и освободить его из-под стражи. Сегодня режим еще на один шаг сжал пружину народного возмущения. И осталось немного, когда Янукович и его прихвостни получат обратный жесткий ответ», - говорится в заявлении.