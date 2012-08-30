Пресс-конференция на тему: «Украина глазами детей»
АНОНС
31 августа (пятница) 2012 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится пресс-конференция на тему:
«Украина глазами детей»
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина
На пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования «Мы – украинцы!», проведенного в МДЦ «Артек» среди детей, представляющих все регионы Украины. Опрос проводился в день Независимости Украины 24 августа при поддержке Генеральной дирекции и научно-методического объединения МДЦ «Артек». Всего опрошено 3000 детей в возрасте от 9 до 16 лет.
Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:
- Какой язык (украинский, русский) является для детей основным в обучении, в семье, в общении со сверстниками?
- Является ли День Независимости праздником для украинских школьников?
- Что думают дети по поводу языкового конфликта в Украине?
- Кем юные украинцы хотят стать в будущем?
- В какой стране мечтают жить наши дети?
Участники пресс-конференции:
1. Марина Ткаченко, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования;
2. Людмила Четвертухина, ведущий социолог Института Горшенина.
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