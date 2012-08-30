АНОНС

31 августа (пятница) 2012 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится пресс-конференция на тему:

«Украина глазами детей»

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина

На пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования «Мы – украинцы!», проведенного в МДЦ «Артек» среди детей, представляющих все регионы Украины. Опрос проводился в день Независимости Украины 24 августа при поддержке Генеральной дирекции и научно-методического объединения МДЦ «Артек». Всего опрошено 3000 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:

- Какой язык (украинский, русский) является для детей основным в обучении, в семье, в общении со сверстниками?

- Является ли День Независимости праздником для украинских школьников?

- Что думают дети по поводу языкового конфликта в Украине?

- Кем юные украинцы хотят стать в будущем?

- В какой стране мечтают жить наши дети?

Участники пресс-конференции:

1. Марина Ткаченко, эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования;

2. Людмила Четвертухина, ведущий социолог Института Горшенина.

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АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Воровского, 4