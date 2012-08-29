Свобода утверждает, что перехватила инструкции ПР членам окружкомов (фото)

Об этом 29 августа на пресс-конференции заявила председатель ЛОО ВО «Свобода» Ирина Сех.

Сех обнародовала «инструкции штаба ПР по работе ОВК», которые, по ее словам, свидетельствуют, что «ОИК создавались целево под фабрикацию и фальсификацию выборов и узурпацию власти в избирательных комиссиях», пишет ZIK.

«Инструкция имеет три листа, как действовать - когда председателем является представитель ПР, когда головой не является представитель ПР, когда во время заседании комиссии отсутствовал кворум», - сообщила Сех.

«Штаб рекомендует во время проведения заседаний ОИК «не нашим» членам ОИК способствовать отказаться от принятия присяги. Есть серьезные предложения о назначении технических работников - персонально по фамилиям. Штаб ПР рекомендует давать предложения всех «наших». Если председатель ОИК не является представителем правящей партии, то люди, которые предлагаются на технических работников должны быть «зарезаны» в процессе голосования. Также штаб предлагает увеличить смету на содержание технических работников на половину , чем это предлагается сметой ЦИК. О распределении обязанностей членов ОИК - предлагается «нашим» членам ОИК - важные задачи, «не нашим» - наиболее тяжелую работу», - сообщила Cех.