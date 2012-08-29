Имен Тимошенко и Луценко в бюллетене не будет

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что в тексте избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе не будет фамилий бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, которые были включены в список партии «Батькивщина» на партийном съезде, но не зарегистрированы кандидатами в депутаты, а также экс-премьера Павла Лазаренко, включенного в список ВО «Громада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Мы просмотрели более внимательно стенограмму заседания - в форме избирательного бюллетеня этих трех лиц не будет», - сказал А.Магера.

По его словам, в соответствующем постановлении ЦИК будет ссылка на предыдущие два постановления комиссии, одно из которых касается отказа в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты, а второе – отказу в регистрации П.Лазаренко.

При этом заместитель председателя ЦИК не смог однозначно ответить на вопрос относительно количества кандидатов в депутаты, которые будут указаны в избирательном бюллетене сразу после названия партии «Батькивщина».

«У меня такое впечатление, что там будет трое кандидатов в депутаты, потому что мы туда никого дополнительно в дополнение не включали. И таких предложений никто не вносил», - сказал он.

Он отметил, что вопрос присутствия Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и П.Лазаренко выяснялось в режиме совещания.

«Возникло недоразумение, как мы выяснили на совещании, цель тех изменений в преамбулу постановления была неразрывно связана с дополнением (именно дополнение определяет форму и текст избирательного бюллетеня – УНИАН)», - объяснил А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК также отметил, что решение ЦИК было принято не единогласно.

«10 членов комиссии поддержали решение, а трое – воздержались. Но, как по мне, решение принято. Но действительно исключать какое-то обжалование невозможно», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Украины сегодня на заседании утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых на партийных съездах.

Ю.Тимошенко по решению предвыборного съезда возглавила партийный список «Батькивщины», а Ю.Луценко в этом списке занял пятое место. В то же время ЦИК отказал им в регистрации кандидатами в народные депутаты из-за судимости.