Милиция заявляет, что из банка Авакова вывели 600 миллионов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, противоправные действия должностных лиц банка были выявлены во время проверки информации, которая поступила от лиц, пострадавших от действий банка.

«Во время доследственной проверки было установлено, что служебные лица банка заключили соглашения кредитования, учета векселей и залога с целью выведения из ПАО «АКБ «Базис» денежных средств и ликвидных активов на общую сумму более 600 млн грн, что привело к существенному ухудшению финансового положения банка и нанесло значительный вред интересам вкладчиков», - говорится в сообщении облуправления милиции.

По данным милиции, на протяжении 2008-2012 годов служебные лица банка «Базис» проводили кредитования платежеспособных предприятий с одновременным учетом векселей, «эмитентами которых выступали предприятия с признаками фиктивности, созданные группой лиц, заинтересованных в завладении средствами банка».

Кроме того, по данным милиции, служащие банка вопреки законодательству принимали залог для обеспечения обязательств по кредитам юридических лиц и физических лиц в виде газа, который планировалось добыть в будущем. При этом газ на указанном месте не добывался с июня 2011 года газ из-за истощения месторождения.

Правоохранители также установили, что документы, предоставленные залогодателем, содержат недостоверную информацию о количестве балансовых запасов и конденсата в месторождении.

В милиции подчеркивают, что до настоящего времени кредиты, в том числе предоставленные юридическим лицам по операциям учета векселей, не погашены, обеспечение кредитов отсутствует. В то же время банк на протяжении почти четырех лет не принял никаких мер для возвращения кредитов или их имущественного обеспечения согласно действующему законодательству.

На данное время следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины в отношении служебных лиц ПАО «АКБ «Базис».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении лиц, виновных в злоупотреблениях.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове в помещении по улице Сумской, 88, где расположена общественная приемная экс-губернатора Харьковской области, председателя Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина» Арсена Авакова и офисы структур, которые связывают с ним (банк «Базис», АО «Инвестор», Исследовательский центр медиатехнологий, который является учредителем издания «Главное») проводился обыск.

Также вчера стало известно, что Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО «АКБ «Базис».

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова. По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его наибольшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн грн.