Жовтяк придет к Ющенко на костылях и поговорит с ним “по-мужски”

Сегодня однопартийцы Евгения Жовтяка, представители других партий и общественных организаций, преимущественно представители районов Киевской области, опять пикетировали Президента с требованием объяснить причины увольнения Жовтяка.

“Объяснение Еханурова относительно этого увольнения нас не устраивают”, - говорит Николай Стельмах. - “1 июня у нас были переговоры с главой Секретариата Президента Олегом Рыбачуком, который обещал организовать такую встречу. Но этого до сих пор не произошло” .

Сегодня колонна митингующих собиралась снова отправиться на улицу Банковую - к Секретариату Президента, где уже месяц проходит пикетирование. Но вдруг двинулась в противоположном направлении - к Украинскому дому, на Европейскую площадь столицы. Именно там, как узнали организаторы акции, Виктор Ющенко проводил встречу с журналистами.

По информации организаторов пикета, в этот раз собралось около 8 тысяч митингующих, но милиционеры, опекавшие акцию, называли цифру в одну тысячу. В целом же было заметно, что людей стало гораздо больше, смахивало на пару тысяч.

Правда, не все дождались, пока Президент наконец вышел из здания. Он, по планам “жовтяковцев”, должен был сразу же встретиться с делегацией, которая бы выдвинула Президенту требования. Для этого, рассказал Николай Стельмах, уже был подготовлен список членов делегации - об этом была договоренность с представителем Президента.

Виктор Ющенко, однако, из здания сразу отправился к своей машине, где с ним и смог пообщаться депутат Стельмах. “Мы поговорили с Ющенко около 10 минут, и результатом беседы стала договоренность о том, что он примет Евгения Жовтяка в эту пятницу в Секретариате. Я спросил, могу ли объявить это перед митингующими, он сказал “да”. Правда, он говорил о том, что предлагает Жовтяку другую, не менее достойную должность (речь идет о председателе Государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг Украины. - УНИАН)”. Но, говорю ему, я не веду речь о какой-то должности - только о возможности встречи. Это же по-мужски, порядочно. Он дал слово, что в пятницу таки встретится. Евгений Дмитриевич, хотя до сих пор ходит на костылях, думаю, он сможет приехать в Секретариат".