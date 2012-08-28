Янукович 1 сентября сядет за родную парту

В Енакиево Донецкой области 1 сентября ожидают приезд Президента Украины Виктора Януковича на открытие нового лицея, построенного на базе общеобразовательной школы №34, в которой глава государства когда-то учился.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили Енакиевском городском совете.

«Пока приезжает», - сказали в горсовете, при этом добавив, что в программе визита Президента могут быть изменения.

В горсовете также сообщили, что новый лицей информационных технологий, который торжественно откроет В. Янукович, построен на базе общеобразовательной школы №34, в которой когда-то учился глава государства.