Янукович 1 сентября сядет за родную парту
13:59, 28 августа 2012Политика
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В Енакиево 1 сентября ожидают приезд Януковича на открытие нового лицея.
Ожидается, что лицей откроет Янукович
В Енакиево Донецкой области 1 сентября ожидают приезд Президента Украины Виктора Януковича на открытие нового лицея, построенного на базе общеобразовательной школы №34, в которой глава государства когда-то учился.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили Енакиевском городском совете.
«Пока приезжает», - сказали в горсовете, при этом добавив, что в программе визита Президента могут быть изменения.
В горсовете также сообщили, что новый лицей информационных технологий, который торжественно откроет В. Янукович, построен на базе общеобразовательной школы №34, в которой когда-то учился глава государства.
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