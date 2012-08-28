РПЦ советует священникам не стыдиться дорогих машин и часов

Об этом сообщает РИА Новости.

"Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы - это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?" - сказал Чаплин на пресс-конференции в Ставрополе.

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Представитель РПЦ полагает, что есть определенные круги, которые хотят использовать любой повод, чтобы "дрессировать"церковь, заставить ее молчать и не выходить на общественную площадку.

"Так дрессируют лет двадцать католическую церковь, особенно в западной Европе и Соединенных Штатах. Как только католическая церковь начинает говорить о недопустимости аборта, безнравственности современного глобального экономического уклада, сразу начинаются кампании по развалу епархии либо отторжении от католической церкви, и сейчас многие католические епископы начинают уступать этой кампании", - отметил Чаплин.