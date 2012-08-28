За финансовые пирамиды предлагают сажать на 12 лет

Об этом сообщается на сайте Нацкомфинуслуг.

Данным проектом закона предусматривается, что создание или содействие деятельности финансовой пирамиды карается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или нанесшие значительный вред потерпевшему, - караются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем и сетей, систем электронных платежей, караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой, караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В то же время предусматривается, что лицо, кроме организатора финансовой пирамиды, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о соответствующей деятельности в правоохранительные органы или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления.