В Харьковском облсовете считают желающих говорить по-русски

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

При этом он отметил, что в отдельных районах Харьковской области реализация языкового закона будет иметь свои особенности, поскольку не во всех населенных пунктах найдется 10% жителей, которые говорят на языках национальных меньшинств.

«У нас будут на территории области целые районы или населенные пункты, где решение по использованию статьи Закона «О принципах государственной языковой политики» может быть не использовано, потому что там будет проживать менее 10% лиц, говорящих на языке национальных меньшинств. Решение это будет рассмотрено на сессии областного совета 30 августа», - сказал председатель ОГА.

По его словам, сегодня продолжается подготовка к рассмотрению этого вопроса, в частности, устанавливается количество жителей области, которые хотят говорить по-русски.

«На сегодняшний момент специалисты Харьковского областного совета просчитывают количество людей, которые проживают в общинах и выражают желание разговаривать на русском языке», - сказал М.Добкин.

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3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В Харькове с 3 июля продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона.

20 августа Харьковский городской совет предоставил русскому языку в Харькове статус регионального.