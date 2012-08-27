Тюремщики посчитали, сколько и с кем встречается Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по данным ГПтСУ, за время пребывания осужденной Ю.Тимошенко в стационарном заведении ЦКБ «Укрзалізниці» (г. Харьков) с 9 мая по 26 августа (почти 4 месяца), она провела 148 встреч общей продолжительностью более 226 часов. Соответственно в среднем заключенная проводит по две встречи в день.

Со своими защитниками Ю.Тимошенко провела в больнице 94 встречи общей продолжительностью более 175 часов.

С другими лицами экс-премьер встретилась 54 раза. Продолжительность этих встреч составляет почти 51 час.

Больше всего свиданий у Ю.Тимошенко состоялось с ее защитником Сергеем Власенко – 51 встреча. Длительность этих встреч - более 101 часа.

Защитница Евгения Тимошенко посещала осужденную 30 раз (более 56 часов).

С представителями иностранных государств за время прохождения реабилитации в ЦКБ, без учета визитов немецких врачей, осужденная Ю.Тимошенко провела 17 встреч.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзалізниці» в Харькове.