Власенко убежден, что Евросуд признает Тимошенко политзаключенной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці» в Харькове.

Он также высказал убеждение, что Европейский суд удовлетворит все другие пункты жалобы Ю.Тимошенко.

«Я убежден, что жалоба Юлии Тимошенко будет удовлетворена в полном объеме. Я убежден потому, что Европейский суд признает политическими основания преследования Юлии Тимошенко, что для нас является самым главным в этой ситуации. Также Европейский суд рассмотрит все другие требования, которые указаны у нас в заявлении, но это будет первое юридическое решение», - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что 28 августа Евросуд только начинает рассмотрение жалобы Ю.Тимошенко, а поэтому ни одно решение по этому делу завтра не ожидается.

«Будет первая часть рассмотрения, так называемые устные слушания. Завтра не будет никакого решения. Мы ожидаем решения позже, как это происходит в соответствии с регламентом Европейского суда, после того, как будет закончена часть слушания в так называемом закрытом режиме. У Юрия Луценко (экс-министр внутренних дел, который также обращался в ЕСПЧ, – УНИАН) это произошло через 2,5 месяца после открытого слушания. Мы надеемся, что у нас это будет значительно быстрее, но это все равно будет позже», - сказал С.Власенко.

По его мнению, если Евросуд вынесет решение в интересах Ю.Тимошенко, Президент Украины Виктор Янукович должен дать указание освободить экс-премьера. «Он (В.Янукович – УНИАН) должен сразу в день оглашения (решения ЕСПЧ – УНИАН) дать указание подконтрольным судам отпустить Тимошенко. У меня нет конечно же стопроцентной в этом уверенности, но если у этого гражданина остались хотя бы остатки совести, он должен сделать так, как сказал, иного выхода нет», - подчеркнул С.Власенко.

Защитник также добавил, что Европейский суд завтра будет рассматривать жалобу Ю.Тимошенко в части нарушения Европейской конвенции по правам человека по ст. 3 (жестокое поведение), ст. 8 (вмешательство в личную жизнь) и ст. 5 со ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования).

По словам С.Власенко, Евросуд завтра не будет рассматривать жалобу в части нарушения ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливый суд). «Статья 6 находится в жалобе. По статье 6 мы не получали пока вопросов Европейского суда по правам человека», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении статуса приоритетности жалобы Ю.Тимошенко. Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде будут защищать адвокаты С.Власенко и Валентина Теличенко.

Европейский суд по правам человека 28 августа в 14.30 (по европейскому времени) проведет публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.