Власенко убежден, что Евросуд признает Тимошенко политзаключенной
Защитник Юлии Тимошенко, Сергей Власенко высказал убеждение, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает преследования Ю.Тимошенко политическими.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзалізниці» в Харькове.
Он также высказал убеждение, что Европейский суд удовлетворит все другие пункты жалобы Ю.Тимошенко.
«Я убежден, что жалоба Юлии Тимошенко будет удовлетворена в полном объеме. Я убежден потому, что Европейский суд признает политическими основания преследования Юлии Тимошенко, что для нас является самым главным в этой ситуации. Также Европейский суд рассмотрит все другие требования, которые указаны у нас в заявлении, но это будет первое юридическое решение», - сказал С.Власенко.
Защитник подчеркнул, что 28 августа Евросуд только начинает рассмотрение жалобы Ю.Тимошенко, а поэтому ни одно решение по этому делу завтра не ожидается.
«Будет первая часть рассмотрения, так называемые устные слушания. Завтра не будет никакого решения. Мы ожидаем решения позже, как это происходит в соответствии с регламентом Европейского суда, после того, как будет закончена часть слушания в так называемом закрытом режиме. У Юрия Луценко (экс-министр внутренних дел, который также обращался в ЕСПЧ, – УНИАН) это произошло через 2,5 месяца после открытого слушания. Мы надеемся, что у нас это будет значительно быстрее, но это все равно будет позже», - сказал С.Власенко.
По его мнению, если Евросуд вынесет решение в интересах Ю.Тимошенко, Президент Украины Виктор Янукович должен дать указание освободить экс-премьера. «Он (В.Янукович – УНИАН) должен сразу в день оглашения (решения ЕСПЧ – УНИАН) дать указание подконтрольным судам отпустить Тимошенко. У меня нет конечно же стопроцентной в этом уверенности, но если у этого гражданина остались хотя бы остатки совести, он должен сделать так, как сказал, иного выхода нет», - подчеркнул С.Власенко.
Защитник также добавил, что Европейский суд завтра будет рассматривать жалобу Ю.Тимошенко в части нарушения Европейской конвенции по правам человека по ст. 3 (жестокое поведение), ст. 8 (вмешательство в личную жизнь) и ст. 5 со ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования).
По словам С.Власенко, Евросуд завтра не будет рассматривать жалобу в части нарушения ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливый суд). «Статья 6 находится в жалобе. По статье 6 мы не получали пока вопросов Европейского суда по правам человека», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека принял решение о предоставлении статуса приоритетности жалобы Ю.Тимошенко. Интересы Ю.Тимошенко в Европейском суде будут защищать адвокаты С.Власенко и Валентина Теличенко.
Европейский суд по правам человека 28 августа в 14.30 (по европейскому времени) проведет публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". После публичных слушаний суд продолжит свою работу в закрытом режиме, а решение будет объявлено на более позднем этапе.
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.