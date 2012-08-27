75% украинцев планируют идти на выборы (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные директором Фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной результаты опроса, проведенного с 10 по 15 августа Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно опросу, 39,1% респондентов сказали, что обязательно примут участие в выборах, 35,5 – “скорее да”, 9,6% заявили, что не собираются принимать участия в выборах, еще 6,5% - сказали: “скорее нет”. Не дали ответа на вопрос – 9,2% опрошенных.

По данным исследования, 57,6% респондентов высказали мнение, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 22,6% - не знают, правильно ли развивается ситуации в стране, о неправильности сказали 19,7%.

В ходе опроса респонденты назвали основные факторы, определяющие их выбор. Так, 37% украинцев, которые определились с выбором на будущих парламентских выборах, избирают ту или иную партию из-за ее программы, идей и предложений. Почти треть опрошенных (31,6%) ответили, что будут голосовать за партию, поскольку им «нравятся ее лидеры», а 17,9% сделают свой выбор потому, что эта партия «выражает интересы таких людей, как я». Вместе с тем, 16,7% выбирают политическую силу, которая «по сравнению с другими является «меньшим злом», а 15,5% партию, достойную выбора, поскольку она «уже доказала способность эффективной деятельности». Почти столько же – 15,1% - будут голосовать за политическую силу потому, что она имеет хорошие шансы на победу. Только 1,2% респондентов утверждают, что «выбрали эту партию случайно».

Избирателям был также задан вопрос, насколько повлияет на их голосование то, что некоторые партии включили в свои первые пятерки известных спортсменов и деятелей искусства. Подавляющее большинство опрошенных (62,5%) заявили, что наличие в списках спортсменов и художников никак не повлияет на их выбор. Для 14,7% это еще больше повысит привлекательность партии, за которую они и так собирались голосовать. Вместе с тем, каждого десятого избирателя это, напротив, отучит от привычки от голосования за такую партию. И только 5,1% утверждают, что «это может изменить мой выбор, чтобы я проголосовал за эту партию».

Опрос проводился с 10 по 15 августа во всех областях Украины. Было опрошено 2009 граждан. Погрешность выборки составляет 2,3%.