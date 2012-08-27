Мэр Сум подумывает «начистить табло» кандидату Волкову

«Кандидат политических наук! Это вам не хухры-мухры. И еще «самовисуванець» / «самозасуванець»! А никому это украинское слово не напоминает русское - засранец? По-моему, самое то. Ну что мне вот с ним делать? Может, пока левая рука занята, правой табло начистить?", - так прокомментировал сумской мэр на своей странице в сети Facebook мнение о нем А. Волкова.

На упомянутой пресс-конференции А. Волков на вопрос журналиста: «Как вы реагируете на не всегда корректный «стеб» в Facebook в Ваш адрес со стороны Г. Минаева?», Ответил: «Я никак не реагирую, потому что я не встречаюсь ( с Минаевым - УНИАН), не читаю его, и не считаю целесообразным проводить с таким человеком какие-то беседы или разговоры, потому что он предал своего избирателя. Для меня это - точка! Он говорит кому-то: «Вы мне не пара, чтобы спорить с вами, мне бы с Волковым посоревноваться. Пусть он (Минаев) соревнуется тихо сам с собой».