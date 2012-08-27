СМИ: Януковичу не удалось уговорить Путина

В субботу в Сочи президент Украины Виктор Янукович провел рабочую встречу с со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества после вступления России в ВТО, а также затронули тему о кооперации на азиатских рынках. Кроме того, господин Янукович признался, что Украина хотела бы изменить позиции в отношениях с Россией по газовому вопросу.

Однако, судя по всему добиться какого-либо прогресса в этом болезненном для Украины вопросе Виктору Януковичу не удалось.

Как пишет «Коммерсант-Украина», ссылаясь на источники в Кремле, "президенты весьма плодотворно пообщались, однако говорить, что этот (газовый) вопрос решен, пока не представляется возможным". Высокопоставленный источник "Ъ" в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго также сообщил, что принципиальных соглашений в газовой сфере на переговорах Виктора Януковича и Владимира Путина достигнуто не было.

"У нас была надежда на то, что решить вопрос снижения цен на газ удастся путем создания консорциума на базе газотранспортной системы, но вместо этого со стороны России прозвучали все те же политические предложения о Таможенном союзе",— сказал собеседник издания. В Минэнерго также отметили, что этой зимой готовятся значительно сократить потребление газа теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) путем их частичного перевода на уголь.