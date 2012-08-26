ЦИК просит Нацбанк об услуге

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к НБУ члены Центризбиркома одобрили сегодня на заседании после изучения общего заявления пяти партий: «УДАР Виталия Кличка», «Батькивщина», ВО «Свобода», Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

«ЦИК считает своей обязанностью обратить внимание на необходимость решения вопросов об отмене ограничений при осуществленные финансовых операций на счетах избирательных фондов партий и кандидатов в народные депутаты и обеспечения работы банковских учреждений в выходные и праздничные дни», - сказано в обращении комиссии.

ЦИК напоминает, что, в соответствии с частью 2 статьи 50 закона о выборах народных депутатов, собственные средства политических партий и кандидатов, которые перечисляются на соответствующий счет, не подлежат ограничениям по суммах и количеству перечислений.

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«Вместо этого, как свидетельствует общее заявление партий, отдельные банковские учреждения устанавливают ограничение по количеству и сумме перечислений на финансирование агитации не более чем 150 тыс. грн на протяжении одного рабочего дня», - сообщает ЦИК.

Кроме того, ЦИК считает необходимым в связи с быстротечностью избирател