Пресс-служба уточнила, что Янукович едет на Афон за свой счет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается, что все расходы, связанные с перелетом и пребыванием В.Януковича и участников этого мероприятия, осуществляются исключительно за счет их собственных средств. Бюджетные средства для этого не используются.

Поездка состоится 26-27 августа. Глава государства встретится с православными духовниками и примет участие в богослужениях с молитвой за Украину и украинский народ.

Президент планирует посетить святые места, в том числе монастырь святого Пантелеймона, монастырь Ватопед, где хранится пояс Пресвятой Богородицы, монастырь Ивирон с его Иверской иконой Богородицы.

Как сообщила советник Президента Украины - представитель Президента в Конституционном Суде Украины Елена Лукаш, Президент Украины, как и другие граждане Украины, имеет право на выбор места пребывания и свободное передвижение, не имеет ограничений относительно посещения тех или других стран, тем более, что оплата всех расходов происходит за собственные средства участников, а не за счет государственного бюджета.

«Расходы, связанные с этой частной поездкой, будут отражены Виктором Януковичем и вышеуказанными лицами в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год», - подчеркнула Е.Лукаш.