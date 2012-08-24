Украина празднует День Независимости

В этот день 21 год назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Президент Украины Виктор Янукович сегодня примет участие в мероприятиях по случаю 21-й годовщины Независимости Украины, в частности в церемонии чествования князя Владимира Великого и возложении цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, а также в торжествах по случаю праздника в национальном дворце искусств «Украина».

Сегодня во всех населенных пунктах состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.

В Киеве, на Софийской площади, Партия регионов организует праздничный митинг-концерт ко Дню Независимости Украины.

В свою очередь, сторонники Объединенной оппозиции пешим ходом пройдут от Михайловской площади до парка имени Шевченко, где состоится праздничный митинг.