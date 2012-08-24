Продолжается заседание ВАСУ по делу обвиненных членов Центризбиркома

Центральная избирательная комиссия просит Высший административный суд Украины отменить как незаконное решение Киевского апелляционного административного суда об отмене постановления ЦИК о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, а также частное определение, в котором действия заместителя председателя комиссии Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько были признаны противоправными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебных прений в деле и сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Наталья Ларина.

"Это очень плохой прецедент, который может сорвать выборы на стадии подготовки избирательного процесса", - сказала Н.Ларина.

Представитель ЦИК также отметила, что в деле нет никаких документов, подтверждающих, что Сацюка был лишен гражданства Украины, а также не проживал на территории Украины.

"Прошу суд отменить постановление Киевского апелляционного административного суда от 19 августа, оставить без рассмотрения требования истца, отменить частное определение и вынести новое решение. Относительно частного определения - прошу отменить его как необоснованное" - обратилась Н.Ларина к коллегии судей, которые рассматривают дело.

В свою очередь А.Магера и В.Шелудько поддержали требования представителя ЦИК и попросили суд удовлетворить их жалобы в полном объеме.

Аналогичные требования также поддержала третья сторона по делу - представитель В.Сацюка Марина Компанец.

Судебные прения по делу были назначены сегодня на 21 час, однако коллегия судей вернулась в зал судебного заседания только в 00.05 минут. При этом, когда судьи проходили по коридору, они поздравили участников процесса с Днем независимости.

Сегодня в Высшем административном суде рассматривался ряд жалоб мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которым ЦИК отказал в регистрации кандидатом в депутаты. Ни одна из этих жалоб не была удовлетворена судом. Рассмотрение последней такой жалобы завершился в суде около 20-ти часов, однако апелляционный процесс по жалобам ЦИК, А.Магеры и В.Шелудько продолжается. Председательствующий по делу судья Олег Кравцов после прений сторон в 00.30 объявил, что суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по результатам рассмотрения жалоб.

По его словам, коллегия судей будет находиться в совещательной комнате не менее часа.