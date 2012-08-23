Суд не допустил ветерана парламента к выборам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято накануне, 22 августа, и это подтвердил Ю.Кармазин.

«Высший админсуд вчера отказал мне в удовлетворении моей жалобы, и это решение было принято по результатам 5-часового пребывания суда в совещательной комнате», - сказал Ю.Кармазин.

Депутат 2-го, 3-го, 4-го и 6-го созывов подчеркнул, что собирается защищать свои права в Европейском суде по правам человека. «Я обязательно обращусь в Европейский суд. Я уверен, что допущенные нарушения не в пользу Украины», - сообщил он.

Сегодня ВАСУ слушает дела по апелляционным жалобам 5 граждан Украины на действия ЦИК, которая отказала им в регистрации кандидатами в депутаты.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК 15 августа отказала нынешнему народному депутату Ю.Кармазину (фракция НУ-НС) в регистрации кандидатом в депутаты.

В частности, ЦИК при рассмотрении документов Ю.Кармазина указал на то, что им было подано два заявления о баллотировании кандидатом в депутаты одновременно в двух одномандатных избирательных округах – в №151 (Полтавская область) и №179 (Харьковская область), что является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты.

Центральная избирательная комиссия при принятии решения об отказе Ю.Кармазину в регистрации не приняла к сведению его заявление об отказе баллотироваться в одномандатном округе №179.

«ЦИК постановил отказать Юрию Анатолиевичу Кармазину в регистрации и вернуть ему внесенные денежные залоги», - говорится в решении ЦИК.