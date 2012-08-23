ЦИК довел число наблюдателей до 143

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение ЦИК приняла сегодня на заседании, рассмотрев соответствующее обращение Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 143 человека, информировали в ЦИК.

Также Комиссия дала разрешение Всеукраинской молодежной общественной организации "Демократические преобразования Украины" иметь официальных наблюдателей во время выборов народных депутатов, Общественной организации "15 Громада" – на территории Винницкой области, Николаевской общественной организации "За прозрачные выборы" - на территории Николаевской области, Общественной организации "Об’єднання ми разом" - на территории Киево-Святошинского района Киевской области, а Иванковскому районному фонду "Майбутнє Іванківщини" – на территории Иванковского района Киевской области.

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Кроме того, ЦИК на своем заседании отменила регистрацию представителя Партии пенсионеров Украины в ЦИК с правом совещательного голоса А.Петросяна, зарегистрировав вместо него нового представителя этой партии в Комиссии с правом совещательного голоса А.Кихтенко.

Также Комиссия утвердила Разъяснение относительно рассмотрения обращений субъектов избирательного процесса по выборам народных депутатов 28 октября по вопросам внесения изменений в постановления ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины.

Настоящий документ разработан в связи с поступлением в Комиссию обращений политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины относительно внесения изменений в постановления ЦИК об их регистрации в части указания биографических сведений кандидатов в народные депутаты, в частности об их образовании, трудовой деятельности, должности (занятии), месте работы, общественной работе, партийности, и с целью обеспечения одинакового применения избирательного законодательства, отмечается в сообщении.