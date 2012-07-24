Шаповал: У ЦИК выбор - либо провалить выборы, либо нарушить закон

Комментируя то, насколько отсутствие предложенных ЦИК поправок в закон о выборах может сказаться на ходе избирательной кампании, Шаповал сказал, что инициативу его коллег по обращению к ВР сразу считал маловероятной.

«Одна сторона боялась, что будет эффект "паровоза", и к так называемым техническим поправкам будут подтянуты политические по смыслу изменения, которые фактически обрушат закон. Другая сторона хотела что-то изменить, но по разным причинам не решалась. Таким образом, мы обратились к парламенту, чтобы показать: «Мы сделали все, что могли», - сказал Глава ЦИК в интервью КоммерсантЪ-Украина.

Шаповал говорит, что глупостей и нелепостей в законе предостаточно и исправлять их ЦИК придется своими постановлениями.

«Сама ситуация будет разрешена таким образом — это очевидно, и никуда мы от этого не денемся: ЦИК своими постановлениями по существу подменит Верховную раду и будет заниматься тем, что в Конституции отнесено к полномочиям парламента. Моя оценка ситуации: это безобразие, которое говорит о том, что у нас к праву относятся, мягко говоря, легкомысленно. К тому же выходит, что хвост крутит собакой, когда ЦИК устанавливает законодательные по определению правила, которыми он же должен руководствоваться. Так что это безобразие в квадрате!» - возмутился председатель ЦИК.

«Необходим способ решения этих вопросов. Указанный способ, мягко говоря, незаконный. ЦИК выходит за пределы своих полномочий, к этому нас "загнали"! У нас такой выбор — либо провалить выборы, либо нарушить закон...» - резюмировал Шаповал.