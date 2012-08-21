СМИ: Князевич обещает устроить международный скандал из-за снятия Сацюка

Депутат от НУНС Руслан Князевич пообещал устроить международный скандал, если лидер «Молодежной партии Украины» Анна Федорченко не отозвет свой иск о том, чтобы отказать экс-замглаве СБУ Украины Владимиру Сацюку в регистрации на выборы.

Князевич, по словам самой Федорченко, уведомил ее об этом по телефону, пишет Сегодня.

Напомним, ЦИК отказал Сацюку вчера. Поводом для этого послужило соответствующее решение Апелляционного админсуда Киева, причиной которого стало то, что Сацюк еще недавно был гражданином России, и его регистрация стала бы нарушением законов Украины.

«Я нашла в открытом доступе, в Интернете, документы, подтверждающие, что Владимир Сацюк был гражданин РФ. В суд было направлено заявление не потому, что у меня есть какие-то претензии к этому человеку. Дело в том, что ЦИК достаточно скрупулезно проверял документы кандидатов от партии, которую я возглавляю. Нам, посредством выписок из жэков и других инстанций, пришлось доказывать, что они живут на территории Украины, являются гражданами этой страны, а тут вот такое упущение (с Сацюком, - прим.)…», - рассказала Анна Федорченко.

Напомним, Федорченко пожаловалась в ЦИК на Андрея Магеру, который, будучи куратором Житомирской области, зарегистрировал Сацюка. В итоге суд не только снял Сацюка, но и признал противозаконными действия Магеры и Шелудько. Это решение передано президенту «для принятия соответствующих мер», но по информации источников в Администрации президента, никаких изменений в составе ЦИК не будет.

Завтра экс-замглавы СБУ собирает пресс-конференцию, чтобы обсудить с прессой сложившуюся ситуцию.

А сегодня в распоряжение издания попали документы, подтверждающие, что экс-замглавы СБУ пользовался шестью паспортами Украины и России.

Из документов следует, что 3 марта 2005 года Сацюк с украинским паспортом приезжает из России в Украину, после чего нашу страну не покидает, но в следующий раз - пять лет спустя - снова приезжает из России - уже с паспортом гражданина РФ.

Кстати, в последний раз Сацюк пользовался российским паспортом 18 апреля 2012 года, покидая Борисполь, а спустя два дня он вернулся в Украину уже украинским гражданином.