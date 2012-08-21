Программа Дня независимости в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 24 августа в 10.00 на Крещатике начнутся показательные выступления по роллер-спорту и авто-мото-триалу, пройдут мастер-классы по катанию на роликах, паркуру, современному танцу и тому подобное.

Также состоится конкурс «гонки на офисных стульях» и конкурс художников граффити.

В 11.00 начнется акция «Ярмарка интеллектуального капитала», презентация деятельности молодежных общественных организаций и карнавальное действо «Парад вышиванок 2012».

В Печерском ландшафтном парке состоится 57-я ежегодная городская выставка цветов «Мелодии украинских сказок», а на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» - общегосударственная выставка «Барвиста Україна».

В «Парке Киевская Русь» состоится фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI ст.», где продемонстрируют зрелищные массовые дневные и ночные битвы, штурм крепости, богатырские турниры и каскадерские трюки, а также славянские обряды и жизненный уклад русинов IX-XI веков в настоящем средневековом лагере. Состоятся мастер-классы по народным ремеслам.

Кроме того, пройдет семейно-спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», спортивный фестиваль «Веселые старты на роликах» и Всеукраинский фестиваль мороженого.

Также на протяжении дня на Европейской площади будет проходить концертная программа «У пісні славимо Вітчизну», а на Певческом поле с 18.00 – программа с украинскими народными песнями «Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!».

Концерт классической музыки в рамках творческого проекта «Тобі, незалежна Батьківщино!» пройдет на Софийской площади.

Завершит празднование традиционный концерт с участием популярных украинских исполнителей и фейерверк на Майдане Незалежности.