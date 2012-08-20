Кабмин уволил президента Энергоатома
14:00, 20 августа 2012Политика
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Кабинет министров Украины уволил президента Национальной атомной энергогенерирующей компании Юрия Недашковского.
Недашковского уволили
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства энергетики и угольной промышленности.
"Освободить Недашковского Юрия Александровича в связи с невыполнением условий контракта", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Николаем Азаровым.
Исполняющим обязанности президента «Энергоатома» правительство назначило Виссариона Кима.
Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
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