Кабмин уволил президента Энергоатома

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства энергетики и угольной промышленности.

"Освободить Недашковского Юрия Александровича в связи с невыполнением условий контракта", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Николаем Азаровым.

Исполняющим обязанности президента «Энергоатома» правительство назначило Виссариона Кима.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.