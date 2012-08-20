СМИ: Членов ЦИК от оппозиции могут уволить

Такое решение суд вынес в воскресенье вечером, сообщает «Украинская правда».

«Признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 августа 2012 в части регистрации Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты», - говорится в решении суда.

Основанием для отмены регистрации В.Сацюка стало непроживание его на территории Украины на протяжении последних пяти лет, отмечает УП.

Решение об отмене регистрации В.Сацюка суд вынес по иску кандидата в одном из округов Киева Анны Федорченко (выдвинута от Молодежной партии), тогда как В.Сацюк был зарегистрирован кандидатом по округу в Житомире.

Вместе с В.Сацюком по этому округу в парламент баллотируется председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Рыжук.

Как отмечает УП, кроме отмены регистрации В.Сацюка, суд также признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – Андрея Магеры и Валерия Шелудько.

«Признать противоправными действия члена ЦИК Андрея Магеры при подготовке к рассмотрению на заседании ЦИК от 3 августа 2012 вопроса о регистрации кандидатом в депутаты в 62 округе Владимира Сацюка», - сказано в решении суда.

«Признать противоправными действия члена ЦИК В.Шелудько по возвращению жалобы кандидата Федорченко без рассмотрения и невнесению на рассмотрение ЦИК вопроса об отмене регистрации В.Сацюка кандидатом в депутаты», - также говорится в решении.

Отдельным постановлением суд решил "о приведенных нарушениях, допущенных членами ЦИК В.Шелудько и А.Магерой, сообщить Президенту Украины и председателю ЦИК для принятия соответствующих мер».

В мотивировочной части отдельного постановления действия членов ЦИК протрактованы как нарушение присяги.

Как известно, вопрос об освобождении членов ЦИК рассматривает Верховная Рада по представлению Президента.

Решения вступают в законную силу по окончании срока обжалования в Высшем административном суде.