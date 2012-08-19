ЦИК должен до 26 августа создать окружные избирательные комиссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«До 26 августа ЦИК должна завершить процесс создания окружных избирательных комиссий, но этому будут предшествовать два предварительных этапа – представление партиями кандидатур в состав ОИК и жеребьевка среди кандидатов», - сказал А.Магера.

«У нас есть 89 субъектов избирательного процесса. Это значит, что кроме парламентских партий, а их 5, эти 89 партий будут иметь право принять участие в представлении кандидатур в состав окружных избирательных комиссий», - уточнил А.Магера.