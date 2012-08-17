Жена Осмаева просит не выдавать ее мужа России

21:35, 17 августа 2012
Политика
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Жена Адама Осмаева, который обвиняется в подготовке покушения на Владимира Путина, Амина Окуева обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой не выдавать ее мужа властям Российской Федерации.

Осмаева подозревают в покушении на В.Путина

Как сообщил корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила гражданка Украины А.Окуева, которая в течение двух лет совместно проживала в Одессе с нынешним подследственным А.Осмаевым.

Одесский правозащитник Валерий Кочетов, созвавший вместе с А.Окуевой пресс-конференцию, также акцентировал, что свыше десяти граждан России, задержанных в минувшие годы по подозрению в подготовках покушений на В.Путина, «бесследно исчезли».

В.Кочетов обратил внимание на то, что «к подследственному А.Осмаеву, согласно его жалобам, применяли силовые методы воздействия с целью выбить признание в подготовке теракта против В.Путина. Более того, допущенные органами следствия к проведению допросов сотрудники ФСБ РФ угрожали ему расправой после прибытия в Россию».

Одесский правозащитник огласил письмо заключенного, в котором А.Осмаев утверждает, что перед допросами в СИЗО ему «вкалывали уколы неизвестного происхождения».

В.Кочетов также привел слова заключенного, которого власти Украины намереваются экстрадировать в Россию, что А.Осмаев «никогда не участвовал в организации по подготовке покушения на Путина».

По словам В.Кочетова, вопреки требованиям украинского законодательства и международных актов по правам человека, «коллегия судей Апелляционного суда Одесской области рассматривала направленные суду жалобы А.Осмаева при отсутствии как самого подследственного, так и его защитников, а с текстом решения суда о его экстрадиции мы так и не смогли ознакомиться».

Как сообщал УНИАН, 14 августа Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам Российской Федерации 31-летнего А.Осмаева, которого задержали в Одессе и подозревают в покушении на В.Путина. Фактическая экстрадиция А.Осмаева, подозреваемого в подготовке покушения на Президента РФ Владимира Путина, может занять от недели до месяца, в зависимости от того, как согласуют этот вопрос российские и украинские соответствующие службы, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

Справка УНИАН. Спецслужбы Украины и России задержали в январе текущего года в Одессе уроженца Грозного А.Осмаева, объявленного в международный розыск. С 2008 года его разыскивали российские правоохранительные органы по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

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