Третьякову не дали засудить судью Юрия Луценко

Соответствующий иск был подан в апреле 2012 года в Окружной административный суд Киева с требованием признать действия Сергея Вовка противоправными в связи с безосновательным отказом в свидании с экс-главой МВД Юрием Луценко, который находится в Лукьяновском СИЗО.

Окружной административный суд отказал в рассмотрении иска на том основании, что вопрос не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. 16 августа Киевский апелляционный административный суд оставил постановление суда без изменений.

«Судебные органы в Украине показали, что не способны защищать права граждан Украины, гарантированные им Конституцией. Особенно циничным такое решение выглядело накануне вынесения приговора Юрию Луценку», заявил Третьяков в интервью журналистам.

По словам Третьякова, судья «не нашел достаточных оснований для предоставления разрешения на свидание», в то время как закон «О статусе народного депутата Украины» позволяет народным избранникам встречаться со своими избирателями без каких-либо ограничений. Более того, на основании точно такого же заявления на право свидания депутат получил от того же судьи Вовка разрешение на встречу с Луценко и провел ее в июне 2011 года.

«Если народный депутат полгода не может добиться ответа, в каком из множества судов отстаивать свое право, то, что могут сказать рядовые граждане?! Если судья решает не по закону, а, по своему настроению, значит, в стране просто не существует судебной власти», заявил Третьяков.