Украинские врачи предлагают лечить Тимошенко по видео

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге Галина Сироштан -заместитель начальника главного управления здравоохранения облгосадминистрации, заместитель председателя Международной медкомиссии по реабилитации Ю.Тимошенко.

По словам Г.Сироштан, с этим предложением отечественные врачи обратились к специалисту немецкой клиники «Шарите» Аннет Райсхауер, прибывшей вчера к Ю.Тимошенко, которя проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Как сообщила Г.Сироштан, А.Райсхауер положительно восприняла эту инициативу и ответила, что после возвращения в Германию она будет докладывать руководителям «Шарите» о возможности проведения видеоконференций с участием Ю.Тимошенко.

Видеоконференции можно было проводить каждые 2-3 дня, считает Г.Сироштан, и Ю.Тимошенко могла бы «задавать вопросы немецким врачам, а врачи между собой смогут общаться».

При этом, подчеркнула Г.Сироштан, такие видеоконференции могут проходить исключительно по согласию пациентки.

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Как сообщал УНИАН, ранее Ю.Тимошенко подала несколько заявлений об отказе принимать участие в проведении судебных заседаний с помощью видеоконференций.