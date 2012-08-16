Розинская снова проиграла суд против гаишников

Апелляционный суд Киева подтвердил законность решения Голосеевского суда, который 28 мая признал телеведущую Наталью Розинскую виновной в ее конфликте с сотрудниками спецназа ГАИ "Кобра".

Как передает ТСН, по словам Н.Розинской, судьей в ее деле был Виктор Глиняный, который подтвердил решение Печерского суда о незаконности закрытия дела против бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

"Глиняный поддержал решение Киреева, а демократическая республика Италия решила, что Мельниченко не является преступником. А сегодня Глиняный осудил и меня", - заявила Н.Розинская.

"Теперь осужденная Розинская летит к свободному Мельниченко" - добавила она.

Как сообщал УНИАН, телеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева ее избили, угрожая пистолетами, пять сотрудников ГАИ.

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук сообщил, что из-за инцидента с представителями ГАИ на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

"Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала с места происшествия, не реагируя на обращение работников. Поэтому ее догнали и перекрыли движение дальше. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ", - рассказал он.

"Показывать свои права она отказалась, потому возникало подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр, чтобы выявить наличие алкоголя в крови, она тоже отказалась", - рассказал В.Полищук.

28 мая Голосеевский райсуд Киева признал телеведущую Н.Розинскую виновной в конфликте с сотрудниками ГАИ по обеим статьям обвинения - ст.130 КУпАП (отказ от медосмотра) и ст.122-2 КУпАП (неостановка).