Эквадор предоставил убежище Ассанжу

Об этом сообщает РИА Новости.

"Правительство решило предоставить дипломатическое убежище господину Ассанжу", - сообщил министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, выступление которого транслировалось в прямом эфире латиноамериканского телеканала Telesur.

"Правительство рассмотрело все факты и аргументы, представленные Ассанжем. Он может быть жертвой политического преследования", - пояснил министр.

Ранее британская сторона сообщила, что, какое бы решение ни было принято в отношении Ассанжа, это не изменит намерений властей Великобритании в отношении основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж - 41-летний гражданин Австралии в середине июня явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Он подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы имевших место в августе 2010 года. В ноябре того же года шведские правоохранительные органы объявили его в международный розыск, чтобы иметь возможность допросить.

Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и решения покинуть Швецию и уехать в Британию.

При этом сам Ассанж и его адвокаты опасаются, что в случае выдачи в Швецию его экстрадиции могут добиться США, где ему может грозить наказание вплоть до смертной казни.

По информации некоторых СМИ, Эквадор предложил Ассанжу политическое убежище еще несколько месяцев назад.

Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.