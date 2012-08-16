Прокурора удивляют «призывы» юристов Тимошенко

Жалобы защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, озвученные сегодня при рассмотрении кассации на приговор в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, противоречат материалам уголовного дела.

Об этом заявила прокурор Оксана Дрогобицкая, сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодня суд продолжил рассмотрение кассационных жалоб защиты Ю.Тимошенко по существу. Хотя озвученные адвокатами призывы и доказательства, мягко говоря, к сути материалов уголовного дела не имеют никакого отношения. Нас не удивила такая позиция адвокатов и их общие призывы также не удивили. В материалах уголовного дела содержатся четкие доказательства и факты, которые опровергают заявленные жалобы», - сказала прокурор.

По ее словам, как минимум, странно выглядят утверждения юристов Ю.Тимошенко об отсутствии события преступления в ее действиях, ведь известны конкретные цифры нанесенного государству ущерба.

«В то время, когда мы имеем четкие цифры нанесенного государству ущерба действиями подсудимой, утверждение защиты об отсутствии события преступления в действиях Ю.Тимошенко, я считаю, вообще, с юридической точки зрения, звучат странно», - сказала прокурор.

Она также отметила, что суть жалоб защиты мало чем отличается своим содержанием от заявленных ранее во время апелляционного рассмотрения дела.

«Апелляционный суд уже рассматривал подобные призывы адвокатов. Именно призывы, ведь на юридически обоснованные жалобы, доказательства, которые сегодня раздавались в зале суда, мало похожи. Соответственно, вам известно, что суд апелляционной инстанции признал их необоснованными и безосновательными», - сказала О.Дрогобицкая.

Как сообщалось, защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.

В частности, адвокат Александр Плахотнюк отметил, что никакого признака состава преступления в действиях Ю.Тимошенко нет.

«Защита утверждает, что никакого признака состава преступления, который теорией предусмотрен – это объект, субъект, объективная, субъективная сторона – эти признаки отсутствуют. А с учетом того, что отсутствует хотя бы один из этих признаков, уже свидетельствует об отсутствии в действиях состава преступления. Мы говорим о том, что в действиях Юлии Тимошенко отсутствуют признаки каких-либо противоправных действий при «подписание» настоящих контрактов», - сказал защитник.

А.Плахотнюк также отметил, что все обвинения в ее адрес являются абсурдными, поскольку все действия Ю.Тимошенко совершала в пределах своих полномочий, не в нарушение ни одного пункта ни одной статьи действующего законодательства.

«Поэтому защита просит отменить все судебные решения. То есть приговор Печерского суда и постановление Апелляционного суда Киева и закрыть в отношении Юлии Тимошенко уголовное дело в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. То есть по пункту 2 статьи 6 УПК», - сообщил А.Плахотнюк.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, потом - на 12 июля и на 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась к суду с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.