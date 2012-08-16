Украина лишила Россию «монополии» на полигон «Нитка»

Кабинет министров Украины предоставил полномочия министру обороны Украины на подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Как сообщает пресс-служба Минобороны, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством обороны Украины во исполнение поручений Президента Украины по повышению эффективности использования полигона «Нитка», было принято на заседании Правительства 15 августа 2012 года.

Реализация Протокола даст возможность перейти на расчеты за использование полигона в твердой денежной сумме вместо получения запчастей, увеличить перечень авиационной техники, которая будет привлекаться для проведения испытаний на полигоне, а также использовать полигон в интересах не только Российской Федерации, но и других государств.

Таким образом, подписание указанного документа позволит получить дополнительные поступления в бюджет Украины за использование полигона другими государствами и усовершенствовать договорно-правовую базу в сфере военного сотрудничества.

В Минобороны отметили, что существующая редакция базового Соглашения предусматривает расчет российской стороной за использование полигона в виде поставок запасных частей к самолетам типа «Су» на эквивалентную сумму, расходуемую украинской стороной за предоставленные услуги. Также базовым Соглашением предусмотрено использование на полигоне самолетов только типа «Су», что делает невозможным предоставление услуг на полигоне другим типам самолетов третьих государств.

*** «Нитка» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец.

7 марта 2012 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков по итогам переговоров с министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным заявил, что в ближайшее время Россия направит Украине проект соглашения об аренде расположенного в Крыму полигона «Нитка».

«В ходе встречи мы рассмотрели возможность обучения российских летчиков на взлетно-посадочной системе «Нитка». Нами разработан проект соглашения о передаче полигона в аренду России. В ближайшее время он будет направлен украинской стороне», - сказал А.Сердюков.

Ранее на то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «Нитка» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.