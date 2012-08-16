За митингом сторонников Тимошенко наблюдает Беркут

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на улице Пылыпа Орлика напротив главного корпуса Высшего спецсуда и Верховного суда Украины.

В акции принимают участие несколько сотен сторонников Ю.Тимошенко, которые держат флаги Объединенной оппозиции «За Батькивщину».

Возле импровизированной сцены припаркован микроавтобус с громкоговорителями, из которых транслируются украинские патриотические песни.

На прилегающих к месту проведения акции улицах сосредоточены автобусы с работниками милиции и бойцами спецподразделения «Беркут».