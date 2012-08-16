За митингом сторонников Тимошенко наблюдает Беркут
09:40, 16 августа 2012Политика
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В Киеве сторонники экс-премьер-министра Юлии Тимошенко проводят митинг возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который сегодня продолжит рассмотрение жалобы на приговор по газовому делу.
Перед судом Тимошенко Беркут и автозаки. Фото УП
Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на улице Пылыпа Орлика напротив главного корпуса Высшего спецсуда и Верховного суда Украины.
В акции принимают участие несколько сотен сторонников Ю.Тимошенко, которые держат флаги Объединенной оппозиции «За Батькивщину».
Возле импровизированной сцены припаркован микроавтобус с громкоговорителями, из которых транслируются украинские патриотические песни.
На прилегающих к месту проведения акции улицах сосредоточены автобусы с работниками милиции и бойцами спецподразделения «Беркут».
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