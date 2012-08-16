Херсонский облсовет: распределим деньги и разойдемся

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель облсовета Виктор Пелых после коллегии Херсонской ОГА.

"Вы помните, что на минувшей сессии облсовета поднимались два вопроса о региональных языках. Я оба вопроса поставил на голосование и депутаты определились. Тогда было принято обращение к Президенту Украины с предложением подписать принятый парламентом Закон о развитии региональных языков», - сообщил В.Пелых.

«Однако на сессии, которая пройдет в пятницу, пока в повестку дня такие предложения (о региональных языках - ред.) не вносились. Возможно, будет что-то предложено с голоса. Но в соответствующих комиссиях этот вопрос не обсуждался. Здесь надо быть осторожным. Думаю, вопросы регионального языка теперь будут подниматься постоянно на сессиях, потому что есть напряжение в обществе", - добавил он.

Также глава облсовета отметил, что это будет "бюджетная" сессия, на которой депутаты планируют принять ряд вопросов, связанных с областным бюджетом и финансированием социальных программ.

"Есть вопросы, связанные с дотацией по тарифам. Есть маленькое напряжение в этом. Не хватает в бюджете средств. Поэтому приняли решение: проведем сессию, есть небольшая сумма - 7 млн грн. Два других вопроса связаны с дачными кооперативами и лабораторией по проверке продуктов питания. Если другие вопросы не внесут в повестку дня, то распределим деньги и разойдемся", - отметил В.Пелых.